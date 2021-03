Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Julie Bonnie

Deux ans après C'est toi, maman, sur la photo ?, son récit autobiographique sur son adolescence, l’écrivaine et musicienne tourangelle Julie Bonnie publie son nouveau roman Je te verrai dans mon rêve, dans lequel elle conte l’histoire de Blaise, un ex-détenu qui entreprend de transformer le bar familial dont il a hérité en café-concert de jazz.

1971. Tout juste sorti de prison, Gégé, dit Blaise, retrouve le bar familial dont il a hérité à la mort de son père. Son rêve de toujours : le transformer en café-concert pour en faire un rendez-vous incontournable de la scène jazz. Il se lance, résolu à faire bouger sa ville terne et sans âme. Mais un bébé, la petite Nour, et sa mère défaillante arrivent par effraction dans sa vie solitaire. Blaise fait tout pour les garder à distance. Hanté par son passé, il craint plus que tout de s’attacher…

► Je te verrai dans mon rêve, le nouveau roman de Julie Bonnie est paru le 10 mars 2021 aux Editions Grasset.

Léonard Lasry

En 2017, l’auteur-compositeur-interprète Léonard Lasry sortait son album Avant la première fois avec Elisa Point et Axel Wursthorn aux arrangements. Toujours accompagné par la même équipe, le chanteur et compositeur est de retour avec Au hasard cet espoir, un nouvel album pop aux mélodies élégantes et aériennes teintées de subtiles sonorités rock.

► Au hasard cet espoir, le nouvel album de Léonard Lasry est sorti le 12 février 2021 sur le label 29 Music.