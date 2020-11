Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

YAROL POUPAUD

« Je suis né à huit ans et demi, le jour de la mort d’Elvis Presley » écrit Yarol Poupaud dans son nouveau livre Electrique dont la sortie est prévue le 12 novembre, aux éditions Plon. La musique, c’est l’histoire de sa vie, et c’est une histoire sérieuse : une passion dévorante, une façon de vivre, de s’habiller, de ne pas dormir, de penser. Dans son nouveau livre, Yarol Poupaud, l’ancien guitariste et directeur musical de Johnny Hallyday propose un voyage électrique dans l’univers du rock’n’roll.

FURIES

Furies est un groupe de heavy metal francilien, composé d’un duo de guitaristes Billy Lazer et Sam Flash, d’une batteuse Zaza Bathory, et d’une bassiste et chanteuse Lynda Basstarde. Après trois ans de travail, le groupe prometteur dévoile son premier album « Fortune’s Gate ».

SEBASTIEN TELLIER

Sébastien Tellier est au programme d’Arte Concert Festival, un évènement original qui s’attache à faire vivre la musique pendant cette période de confinement. Du 13 au 15 novembre, des performances et lives inédits sont à retrouver sur le web.

RODOLPHE BURGER

Environs, le dernier album de Rodolphe Burger, est disponible depuis le mois de juin dernier. A cette occasion, Rodolphe Burger sera en concert à la Chapelle de Saint-Pierre-sur-l'Hâte le samedi 14 novembre à 21h. Ce concert n'accueillera pas de public en raison des conditions épidémiques mais il sera à suivre en live streaming sur internet.