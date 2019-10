Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

Citadelle, nouvel album d'Izia: "il est très personnel, très intime avec tout ce que j'ai pu traverser ces deux dernières années. Quand j'ai perdu papa, j'étais enceinte de six mois, on ressent des sentiments étranges et contradictoires entre la douleur de l'absence et la joie d'une vie qui va éclore. Pour un artiste, la différence, c'est qu'il peut l'extérioriser à travers la musique et les textes."

Alex Beaupain sort son 6ème album, Pas plus le jour que la nuit, avec à la production un duo qui commence à se faire une belle réputation, Sage et Superpoze. Sur la scène du Ground control, il nous présente de nouveaux titres, reprend des anciens, et offre cette reprise de "Tombé pour la France" d'Etienne Daho, exclusivement disponible sur cette page:

L'actualité de Kery James est dense. Son film Banlieusards sortira sur Netflix ce samedi 12 octobre. Son album Tu vois J'rap encore a été réédité le mois dernier en digital et sera disponible en physique le mois prochain. Et enfin, dans une tournée qui s'étalera du 23 novembre jusqu'à la moitié de l'année 2020, Kery James sera de passage à l'Accorhotel Arena le 2 décembre pour un gros concert avec de nombreux invités.

Dernière date de la résidence d'Yseult dans Coté club. En live, 1 titre extrait de son précédent Ep "Rouge" et une reprise, "Le courage des oiseaux' de Dominique A. L'EP Noir d'Yseult sortira le 18 octobre.

Il y a quelques années, Rose sortait La liste, chanson au succès fulgurant. Mais la suite fut moins rose, alcool, drogues, fête, Rose se perd dans ses excès. Elle raconte cette partie de son histoire dans un livre et un album, tous deux intitulés Kérosène.

Le journaliste Raphael Malkin est l'auteur d'un livre prenant "Le rugissant", contant l'histoire d'une figure méconnu du rap français des années 90, Rud lion, tête chercheuse de talents, explorateur de sons, et tête brûlée au caractère fougueux. Mort par balle dans un bar, à la fin des années 90, Rud Lion renaît enfin sous la plume de Raphael.