Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

L'IMPERATRICE

Album : "Tako Tsubo"

"Tako Tsubo" est un album de rupture. L’Impératrice a certes gardé le goût de la danse, du groove posé sur une basse virtuose, des synthés vintage et des mélodies pailletées. Mais s’est offert la liberté d’explorer d’autres territoires, de faire un pas de côté. S’éloignant des cadres de la chanson française, de ses refrains et de ses couplets, elle compose des titres qui se jouent des structures, osant une cassure, un rythme syncopé, à l’image de ce cœur qui, sur le beau "Anomalie bleue", saute une pulsation sur deux sous le coup d’un transport amoureux.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

GILLES PARIS

Livre : "Certains coeurs lâchent pour trois fois rien"

« Les cliniques spécialisées, je connais. Je m’y suis frotté comme on s’arrache la peau, à vif. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins de gens qui ont baissé les bras, qui fument une cigarette sur un banc, le regard vide, les épaules tombantes. J’ai été un parmi eux. » Une dépression ne ressemble pas à une autre. Gilles Paris est tombé huit fois et, huit fois, s’est relevé. Dans ce récit où il ne s’épargne pas, l'auteur tente de comprendre l’origine de cette mélancolie qui l’a tenaillé pendant plus de trente ans. Aux éditions Flammarion.

CLARA LUCIANI

Single : "Le reste"

Après le succès phénoménal de son premier album "Sainte-Victoire" (triple platine et deux Victoires de la Musique : Révélation en 2019 et Artiste Féminine en 2020), l'artiste annonce son grand retour avec la sortie le 11 juin de son prochain album "Cœur" : ambiance chic et funky. Clara Luciani s'est entourée de musiciens et producteurs brillants comme Sage, Breakbot et Pierrick Devin. Et cela s'entend sur "Le Reste" !