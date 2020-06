Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club.

ARIELLE DOMBASLE & NICOLAS KER

Point d'orgue de leur collaboration artistique, le nouvel album, Empire, d'Arielle Dombasle et Nicolas Ker est un bijou. Une beauté musicale évidente, une complicité devenue alchimique, deux personnalités opposées qui ne se sont jamais aussi bien complétées que sur les 12 chansons de cet Empire où il fait bon vivre.

CHASSOL

Le monde est musique et Chassol en est le traducteur. Un explorateur en quête d'harmonisation du réel, dont le dernier album Ludi, s'inspire du roman Le jeu de perles de verre d'Herman Hesse, où il est question de langage recoupant la science et les arts. Chassol fait dialoguer son piano avec la nature pour lui donner un autre sens, une autre perception.

PR2B

"J’ai l’impression qu’en ce moment il y a un décloisonnement du paysage musical, qui devient finalement multiple" PR2B incarne magnifiquement ses propos à travers les derniers single qu'elle dévoile au compte goutte ces derniers temps. Sa musique s'Elle interprète trois chansons en live ce soir dans Coté club.

SOKO

L'histoire de Soko a tout d'un roman . Né à Bordeaux, elle assiste à l'âge de 4 ans à la mort de son père. Cet événement indélébile forgera une personnalité hors norme, une sensibilité profonde. Basé aujourd'hui à Los Angeles, elle sort son 3ème album Feel feelings: “J’aime bien prendre mon temps et surtout emmagasiner des expériences de vie pour les aborder de manière authentique et jamais forcée. Pour Feel Feelings, je me suis astreinte à un célibat forcé pour me mettre en immersion totale et complète dans ce disque. C’est rare de pouvoir s’accorder une telle opportunité dans une vie.”

VLADIMIR CAUCHEMAR

Producteur pour Orelsan, Lomepal, Roméo Elvis, pusi avec des MC Japonais, en passant par 6ix9ine, Vladimir Cauchemar, croise le rap et l'électro avec une facilité déconcertante. L'artiste apparaît uniquement sous son masque de tête de mort, à l'image d'un revenant prêt à en découdre.

