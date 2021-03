Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

James The Prophet

Révélé en 2018 par Planète Rap avec Georgio puis grâce à sa série de freestyles Bedroom Sessions publiée sur Instagram pendant le premier confinement, James Jackson O’Brien alias James The Prophet sort son deuxième album très attendu : Unimaginable Storms. Le jeune rappeur y livre ses émotions anxieuses à propos du monde qui l’entoure et évoque la complexité des relations humaines.

► Unimaginable Storms, le nouvel album du rappeur James The Prophet sortira le 19 mars 2021 sur le label Rupture Inside.

La Fine Équipe

Après leur album 5th season sorti en 2019 et des tournées étrangères au Vietnam, en Inde et au Canada, le quatuor français de beatmakers La Fine Équipe dévoile Cycles, un nouvel EP à mi chemin entre hip-hop et électro, sur lequel on retrouve notamment Gaël Faye, Penelope Antena, Madjo, Patchworks, Hugo Lx, et Orifice Vulgatron.

► Cycles, le nouvel EP de la Fine Équipe est sorti le 26 février 2021 sur le label Nowadays Records.