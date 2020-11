Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

BONNIE BANANE

Bonnie Banane, chanteuse et comédienne dévoile son premier album demain, vendredi 13 novembre. Savant mélange de funk, de pop expérimentale et de R'n'B, Sexy Planet est un album rafraîchissant, qui évoque entre autres l'amour, la mémoire, mais aussi le consentement et l'émancipation.

JEANNE CHERHAL

A cinq ans, je suis devenue terre à terre, Editions du Seuil Collection Points

Se prêtant au jeu des "Mots que j'aime", Jeanne Cherhal propose une quarantaine de textes courts évoquant les mots qui lui sont chers. On connaissait la singularité de son écriture à travers ses chansons, mais ici le ton se fait encore plus intime.