Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Delgres © Getty / Dame Civile - Killian & Marvin © capture d'écran / Louis-Jean Cormier © Alexis Goyer - Radio France

Delgres

Album 4 : 00 AM

Delgres passe la seconde, trois ans après Mo Jodi, un premier album qui avait su faire l’unanimité. Nom de code : 4 AM. Quatre heures du matin, l’heure de réveil de bien des ouvriers. L’heure des braves. "Toujours rester dans le ressenti et l’instinctif fort, voilà ce qui continue à nous guider tous les trois, assène Pascal Danaé. Cela nous évite aussi de trop nous poser de questions… Sur ce deuxième album, l’idée a très vite été de chercher à confronter l’aspect organique de notre musique avec l’outil qu’est le studio, de davantage jouer avec lui, consent-il volontiers. On pourrait presque parler d’utiliser ce studio de manière à en faire un quatrième membre du groupe, toutes proportions gardées. Indirectement et peut-être un peu inconsciemment, c’était une façon de nous mettre en danger, de ne pas nous retrouver dans une espèce d’enfermement ou de formule. D’où probablement un son moins âpre, plus arrondi à l’arrivée sur cet album".

🎧 4 Ed Maten - Delgres

Delgres, nouvel album 4:00 AM en partenariat avec France Inter, sorti le 9 avril 2021 (PIAS)

en partenariat avec France Inter, sorti le 9 avril 2021 (PIAS) En tournée bientôt et le 30 novembre 2021 au Trianon.

Dame Civile

EP Nouvel âge

Au fil du temps les Dame Civile ont réussi à créer une signature musicale et visuelle des plus singulière. Les deux frères s’inscrivent aujourd’hui dans ce nouvel âge qu’est en train de connaître la chanson française proposant une musique à mi-chemin entre pop vaporeuse, rap et chanson à texte. Une alchimie qu’ils maitrisent parfaitement et démontrent une nouvelle fois avec la sortie de leur nouvel EP. Pour cette troisième sortie, les deux frères explorent les frontières de la réalité terrestre et construisent l’ensemble de leur propos autour des rêves, des sentiments, de la sorcellerie, des souvenirs et de la mort.

▷ Dame Civile sur Facebook

Louis-Jean Cormier

Album Le ciel est au plancher

Louis-Jean Cormier est un des artistes québécois les plus doués de sa génération, une voix respectée et adorée de la Belle Province. L'ancien leader du groupe KARKWA, est aussi réalisateur d’albums comme le dernier de Petula Clark, arrangeur, animateur à la radio et à la télé pour The Voice et il publie vendredi sur le label Yotanka, son quatrième album solo "Le ciel est au plancher", un disque marqué par la disparition de son père, par l’enfance, le deuil et les retrouvailles… annoncé par "L'Ironie du sort", le premier single.

🎧 Dans la Playlist de France Inter - Marion Guilbaud

▷ Le site de Louis-Jean Cormier