DIONYSOS

Après sa grave maladie, Mathias Malzieu renaît de mille cendres, en photographiant, en voyageant, en écrivant, en composant, en réalisant un film... Après son roman Une sirène à Paris, un film homonyme vient de sortir, juste avant Surprisier, nouvel album signé avec son groupe Dionysos.

CHINE LAROCHE

Chine Laroche revient pour la deuxième semaine consécutive. Résidente dans Coté club à l'occasion de la sortie de son 1er album Au-delà du réel, Chine Laroche nous conte les désenchantements et les envies d'une jeune femme pétrie de talent.

CERRONE

La carrière de Cerrone est un roman. Il nous en compte l'ADN, DNA en anglais et nom de son nouvel album au postulat simple: on se lève et on se bouge! En exclusivité, il vous propose un dj set spécial pour Coté club. Le voici en intégralité.

DJ set de Cerrone

TRACK LIST DU DJ SET

Look for love

Cerrone's paradise

Midnite lady

Love in C minor

Standing in the rain

Je suis music

Give me love

Call me tonight

My desire

Resolution

The impact

Supernature

MOLECULE / THYLACINE

Molécule et Thylacine, deux musiciens électro, deux manières similaire de mettre en musique le voyage, les terres inconnues, la nature, l'autre. Molécule sort Nazaré, Ep enregistré au Portugal sur un spot de surf où les vagues peuvent atteindre 24 mètres, soit cinq étages d'un immeuble. Thylacine sort lui aussi un EP Roads vol.2, enregistré aux îles féroé, dans l'acoustique parfaite des grottes locales. Interview croisée.

MOLECULE

THYKLACINE

LES LOUANGES

Les louanges ne sont pas un groupe. Vincent, unique représentant, vient du Québec où, en quelques mois, il est devenu un artiste majeur, diffusant son rap aux multiples influences avec une bonhomie contagieuse.