Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

Woodkid et Thylacine © Radio France / Marion Guilbaud

WOODKID

Après sept ans d’absence et son premier album The Golden Age, Woodkid revient avec son nouvel album sulfureux « S16 », un « espèce de thriller de science-fiction intime », dans lequel il met au jour un univers mystérieux, au sein duquel s’affrontent des forces incommensurables.

THYLACINE

Avec son troisième album « Timeless », Thylacine nous offre un mélange hybride de sonorités classiques et électroniques. Les savantes mélodies de Satie, Debussy, Verdi, Mozart, Beethoven, Fauré et Schubert rencontrent les synthés et les beats contemporains du loup sauvage angevin.

KATEL

L’amour conçu comme une ritournelle, un air lancinant qui s’accroche aux oreilles. Sur son nouveau single « Je t’aime déjà », la chanteuse Katel invite le duo Bonbon Vodou pour nous raconter les multiples facettes de l’amour sur une boucle musicale envoûtante influencée du maloya réunionnais.