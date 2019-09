Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

Dans Santeboutique, son nouvel album, Arno entretient ses flammes, beaucoup encore vives et quelques-unes éteintes, des femmes à l'alcool, d'Ostende à la vie. A chaque album, la voix d'Arno se creuse un peu plus pour prendre un relief accidenté et avec toujours la même sincérité.

Cet instant. Celui-là, en ce moment. L’unique instant, qui ne ressemble ni à celui d’avant, ni à celui d’après. Si La Grande Sophie a choisi d’intituler ainsi son huitième album studio, c’est parce qu’il s’enracine dans le présent, et que les sons d’aujourd’hui l’irriguent de bout en bout.

Désespérément belles, les chansons d'Odezenne glissent sur un spleen idéal puis se cognent sur la crudité du verbe. Le sens est souvent direct, les interprétations nuancées, la poésie parfaite et le bleu fushia.

Avec la sortie de son 1er album, Welcome to the jungle, Riles laisse éclater son talent. Absorbant tout ce qui l'intéresse, le digérant avec intelligence et talent, il passe aisément du rap à la soul, de l'anglais au portugais, de Rouen à New York. Un album incontournable!

La nuit des Perséides, premier album du groupe Biche, fruit d'un long rêve éveillé qui dure depuis 6 ans rt qui donne aujourd'hui naissance à cette flânerie où un héros imaginaire attend impatiemment chaque nuit, chaque chanson, pour oublier la réalité.

3ème round de la résidence d'Arthur Ely dans Côté club. 2 titres en live: "Soleil" et "La vie ne m'apprend rien", reprise de Balavoine. Son 1er album, En 3 lettres, sortira la semaine prochaine.