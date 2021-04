Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Little Bob

🎧. Album We need hope

Quand on s’appelle LITTLE BOB, après 45 ans de carrière, 23 disques au compteur, et des milliers de concerts, on ne retourne pas en studio juste pour enregistrer un nouveau disque….

"Non, vous le faites parce que vous en ressentez le besoin, que vous éprouvez une urgence artistique, à écrire et composer des morceaux qui mettent en musique et en mots ce que vous avez sur le cœur !"

Et Little Bob en a gros sur le cœur, depuis la disparition de « sa » Mimie, sa femme, sa muse, sa partenaire, son âme sœur. Il lui a juré de continuer, alors il serre les poings et revient avec sa seule raison de vivre : le rock’n roll ! Ce nouveau disque est un cri d’espoir, celui d’un homme qui a perdu l’amour de sa vie, mais hurle son amour de la vie. Ses chansons sont des portes ouvertes sur la révolte, l’amour, la lutte, l’amitié… Elles nous réveillent et nous secouent en pleine crise sanitaire, tous enfermés derrière nos masques, et nous redonnent envie d’avenir.

Little Bob Blues Bastards, nouvel album We need hope sorti le 19 mars (Verycords)

Arnaud Le Gouefflec

📖 BD Underground - Rockers maudits & grandes prêtresses du son

propose une sélection de trente-six de ces musiciens décalés que le scénariste détaille sous la forme de mini-biopics synthétiques et percutants. Deux-trois détails biographiques révélateurs, quelques titres importants et les inévitables anecdotes « wtf » (avec des clients comme Sun Ra, Brigitte Fontaine ou Moondog, ce n’est pas ça qui manque) rendent ces vignettes attrayantes et pétillantes. De plus, dans son choix, Arnaud Le Gouëfflec a opté pour la diversité : rock’n’roll évidemment, mais aussi jazz, classique, chanson française, électro et expérimental, il y en a réellement pour tous les goûts. L’ensemble est illustré en toute liberté par Nicolas Moog aux éditions Glénat.

Thierry Jourdain & Pierre Lemarchand

📖 Livre Dominique A La Fossette

Disque de rupture sentimentale et esthétique, "La Fossette", premier album officiel de Dominique A, est devenu un disque culte. Un disque de solitude, de romantisme mais aussi d'expérimentations, d'accidents, d'imperfections. Un disque écrit dans une chambre d'adolescent, enregistré sans grands moyens de production mais avec une puissance d'évocation. Publié sur le label Lithium aux côtés de Diabologum, Bertrand Betsch..., il a trouvé son public et provoqué un séisme dans la chanson et le rock français. Dans la collection Discogonie aux Editions Densité.