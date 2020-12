Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

P.R2B

Pauline Rambeau de Baralon, alias PR2B fait partie des révélations de la scène musicale française de l’année 2020. De son phrasé incisif qui n’est pas sans rappeler celui d’Eddy de Pretto, PR2B fait danser les espoirs brisés d’une génération sacrifiée avec une rage essentielle. Son dernier EP Des rêves sonne comme un cri d’appel au changement.

YAEL NAIM

Après son album Nightsongs sorti en mars 2020, Yael Naim dévoile son nouvel EP Unreleased Nightsongs composé de quatre nouveaux titres. La chanson « For the Lost souls » a notamment été écrite pour la fondation Louis Vuitton dans le cadre d’un « challenge » organisé par la fondation pendant le confinement. La douceur de la voix de Yael Naim aide à supporter ces temps moroses, et invite en creux nous relever au lieu « [d']attendre que le ciel nous tombe dessus ».

BONNIE BANANE

Chanteuse et comédienne, Bonnie Banane sort son premier album Sexy Planet. Savant mélange de funk, de pop expérimentale et de R'n'B, Sexy Planet est un album rafraîchissant, qui évoque notamment l'amour, la mémoire, mais aussi les questions de consentement et d'émancipation.