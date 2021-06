Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Bertrand Burgalat © AFP / Bertrand Guay

Bertrand Burgalat

“Pourquoi ce titre? C’est d’abord un texte de Blandine, qui a été déclenché par la lecture d’un livre merveilleux, “Ce qui n’a pas de prix”, d’Annie Lebrun, qui décrit l’enlaidissement du monde par son esthétisation. Les paroles de Blandine racontent bien notre société, et ce titre raconte bien, aussi, cet album. Il est à la fois onirique et très ancré dans la réalité. C’est un peu du réalisme fantastique”. Encore une fois, il a composé et arrangé toutes les musiques. Enregistré ce disque entre le studio normand de Stéphane Lumbroso et ses Pyrénées, jouant la plupart des instruments, avec l’aide des Dragons et de Bastien Bonnefont à la rythmique, de Catastrophe aux choeurs, de Renaud Gabriel Pion aux instruments à vent, et de Yuksek aux programmations sur un titre.

Nicolas Paugam

On n'avait pas vu un tel oiseau depuis longtemps, la voix pleine d'embruns, les mélodies aventureuses. Nicolas Paugam est un chanteur-guitariste qui aime se frotter aux rythmes, le verbe joueur et funambule. Une poignée d'albums-maison, une belle compilation "Aqua Mostlae", un deuxième album "Mon Agitation" en 2015, un troisième "Boustrophédon" en 2017 et le tout dernier qui vient juste de sortir le 14 juin "Le Ventre et l'Estomac". Chez Nicolas Paugam, les arrangements sont ambitieux mais les mélodies restent au premier plan. Les textes chantent, un français bien imagé, des impressions à vif avec les maux du moment. De la trompette, folk, rock et jazz, des percussions du Brésil. Django, Manset, Milton Nascimento et Michel Legrand. Une belle déferlante à découvrir.

Jean Emmanuel Deluxe

Il est écrivain, musicien, journaliste, dessinateur, patron du label Martyrs Of Pop, agitateur pop et parfois, attaché de presse pour son complice Bertrand Burgalat. Il nous fait découvrir un titre du groupe Chambre 317 qui sort son premier EP "Mélancolie" .