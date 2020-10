Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

POMME

Le 30 octobre, à l’occasion d’Halloween, Pomme nous dévoile une réédition spéciale de ses « Failles cachées », avec trois chansons inédites. Elle est accompagnée par la jeune chanteuse Yoanna Bolzli qui sort prochainement son premier single « Grand Large », en exclusivité.

ILLUSTRE

« Ille », c’est le pronom utilisé pour désigner les personnes non-binaires, dont l’identité ne s’inscrit pas précisément dans un genre masculin ou féminin. C’est aussi le titre du nouvel album de la rappeuse Illustre, qui nous invite à « déconstruire les modèles sociaux sur lesquels notre culture est fondée depuis des siècles » par l’intermédiaire d’un rap et d’un phrasé accrocheur.

YOUNES

« Il y a pas d’autotune, c’est du pe-ra ». Younès, jeune rappeur et acteur rouennais, sort son nouveau single « Bientôt à la mode ». Très proche de Rilès, et inspiré par Booba, Kenny Arkana, Médine et Youssoupha notamment, Younès se fonde sur l’amour des mots et sur l’importance du sens pour délivrer un rap authentique « qui tape l’oreille ».