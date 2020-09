Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

Grand corps malade et Bab l'bluz © Radio France / Alexis Goyer

GRAND CORPS MALADE

De Véronique Sanson à Laura Smet, en passant par Suzane, Grand corps malades'offre un album de duos avec des voix féminines, "pour ne pas seulement parler des femmes mais aussi les entendre" comme il le précise.

BAB L'BLUZ

Le mot « Gnaoui » qualifie ce qui vient du Ghana et de Guinée. La musique gnawa est surtout le fruit d'une rencontre, celle entre trois aires imbriquées : le souffle de l'Afrique subsaharienne, l'archipel berbère et l'espace arabo-musulman. Un creuset qui a donné naissance à une musique unique. Bab l'bluz est quatuor né de la rencontre entre la chanteuse du groupe Yousra Mansour et du musicien Brice Bottin lors d'une résidence à Marrakech autour d'un projet lié à la musique touarègue.