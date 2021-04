Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Sheila

Album Venue d'ailleurs

"Faire un disque pour faire un disque, ça n’avait pas tellement d’intérêt... Mais faire un disque avec une teneur, mon parcours, mes émotions et ce à quoi je crois, c’était la base de cet album." Sheila l’affirme sans détour, Venue d’ailleurs est plus qu’un album (le vingt-septième en studio, excusez du peu !) supplémentaire dans sa riche carrière. C’est un disque qu’elle présente comme traversé par sa propre histoire, qui apparaît en filigrane, voire qui est très clairement dévoilée. Une autobiographie en musique, entre mélancolie et joie, entre souffrances et résilience.

🎧 La Rumeur, 2ème extrait du nouvel album de Sheila

Tony Frank

Tony Frank : "1959, pendant les vacances scolaires, je découvre la photo, le jazz et le blues ; la photo et la musique deviennent deux passions. En 1961, j’écoute du Rock : Fats Domino, Chuck Berry, Buddy Holly, Tommy Steele, entre autres. Je fréquente le Golf-Drouot (berceau du Rock en France) on y retrouve devant le juke-box : Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Long Chris et ses Daltons dont je fais la première pochette (ce sera aussi ma première !) À la même époque, avec Louis Armstrong, première parution presse sur la une d’un grand quotidien.

J’intègre le staff du magazine mythique “Salut les Copains” en 1964. En 1972, je pars pour la création de HIT-Magazine. Retour S.L.C. en 1977. J'ai travaillé depuis en indépendant et j'ai eu la chance de photographier des stars comme Woody Allen, Louis Armstrong, Charles Aznavour, Nathalie Baye, Jean-Paul Belmondo, Jane Birkin, James Brown, Ray Charles, Cher, Dalida, Alain Delon, Catherine Deneuve, Bob Dylan, Marianne Faithfull, Claude François, Jean-Luc Godard, Mick Jagger, Queen, Tom Jones, Madonna, The Rolling Stones, Tina Turner, The Who, Sylvie Vartan, Frank Zappa..."

▷ Le site de photos de Tony Frank

Les Nouveautés Nouvelles avec Barrio Colette, Regina Demina et Odezenne

Barrio Colette est un trio, formé par Noémie Griess comédienne et chanteuse, Anissa Cadelli (la sœur de Fleche Love) et Nicolas Scolari. Ils vivent à Genève et prennent un malin plaisir à regarder dans le rétro de la pop ! 1ère apparition, c’était sur une compilation du label Cheptel Records qui met en valeur cette esthétique néo yéyé défendue chez nous par La Femme, Juniore ou Requin Chagrin. Toute une scène, des sons, des looks même jusque-là underground qui redeviennent tendance, même de l’autre côté des Alpes !

Barrio Colette donc ou quand la pop garage des sixties passe par le polish ironique des années 80… Leur nouveau titre "Filles Garçons" pose la question du moment : "dans un monde où le live n’est plus possible, que sommes-nous prêts à faire pour jouer ?"

▷ Premier EP « Amour de vivre » attendu pour le 07/05.

Regina Demina rêve d’être une caillera en jupons et froufrous ! Ses influences ? Mylène Farmer et Serge Gainsbourg ! Voilà pour le décor ! Auteur, compositeur, chanteuse, danseuse, c'est une totale outsider de l’industrie musicale, comme sa consoeur Bonnie Banane. Elle est aussi à l’aise au Palais de Tokyo que dans un club de strip tease, peut s’inspirer d’"Ondine" de Giraudoux comme de Nabila ! Après un premier album judicieusement intitulé « Hystérie », sur lequel, elle développait sa vision douloureuse de l’amour, cette franco-russe vient de signer la bande son de la prochaine campagne Céline. Un daydream comme elle l’appelle Où le cru et le doux tentent de se réconcilier !

Odezenne signe depuis presque 20 ans, un des projets musicaux les plus singuliers de l’hexagone. Ce trio bordelais (Alix, Jacques et Mattia) conjugue un rap alternatif, avec du spleen et du trash, de l’indépendance et du partage. Ils ont fusionné récemment avec les héroïnes de Mansfield Tya sur le sublime « Une danse de mauvais goût » et sont également au générique du dernier disque de Rone. Des Odezenne très actifs, sans doute stimulés par la période, car depuis six mois, quelques chansons leur échappent comme pour témoigner du blues généralisé de l’époque ! Aujourd'hui, c'est "Geranium".