Calogero

Calogero a réemprunté les chemins de la création pendant le confinement pour dévoiler son huitième album Centre Ville, vingt ans après son premier album. Privé de contacts physiques, le chanteur a ressenti plus que jamais la nécessité de collaborer avec d’autres artistes. Sur cet album, on retrouve notamment la plume de Benjamin Biolay et celle de Paul Ecole, ainsi que les chœurs de Clara Luciani. Calogero y raconte notre époque complexe et ses dérèglements, et invite à cultiver l’espoir et la résilience, notamment dans son titre « C’était mieux après ».

SERPENT

Le groupe SERPENT est composé de Lescop au chant, Wendy Kill à la batterie, Martin Uslef et Adrian Edeline aux guitares, et Quentin Rochas à la basse. Avec un son « post-funk », SERPENT propose un safari dans une jungle en plastique, et son premier EP sans sommation porte un nom de manifeste : Time For A Rethink (Il est temps de repenser).

