Jean-Louis Aubert

Président d’honneur de la 36ème édition des Victoires de la Musique, Jean-Louis Aubert est remonté sur scène le 12 février, pour interpréter « Où me tourner », titre extrait de son dernier album Refuge sorti en 2019, dont la réédition Mon refuge est disponible depuis la fin de l'année 2020. Déjà vendu à plus de 150 000 exemplaires, l’album Refuge s’offre une deuxième jeunesse dans sa réédition et s’enrichit de titres inédits, et de lives enregistrés au Bataclan. Jean-Louis Aubert va là où son cœur lui dit, toujours guidé par une sage innocence.

► Mon refuge, la réédition de l’album Refuge de Jean-Louis Aubert sorti en 2019, est disponible depuis le 4 décembre 2020 sur le label Parlophone.

Gisèle Pape

Gisèle Pape est une artisane méticuleuse qui a fait ses armes au Conservatoire de Belfort, où elle s'est formée à l’orgue, puis à l’Ecole Nationale Supérieure de cinéma Louis-Lumière. Elle travaille les matières sonores et visuelles, comme le menuisier travaille le bois. Dans son premier album Caillou, une subtile association entre pop et électro expérimentale accompagne volontiers l’esprit dans une rêverie contemplative, où la poésie et les mots subliment à la fois l’intime et la nature.

► Caillou, le premier album de Gisèle Pape est sorti le 29 janvier 2021 chez Finalistes/Modulor Records.