Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

PLASTIC BERTRAND

L'expérience humaine, 10ème album de Plastic Bertrand. Electro et 70's teinte le nouvel album de cet artiste dont la fantaisie s'explique par une histoire atypique: « Mes parents se sont rencontrés dans un camp ». « J'ai foi en l'âme humaine car la plupart veulent s'élever. C'est l'enseignement de mes parents. » Roger Jouret, alias Plastic Bertrand, est l'enfant d'un Français et d'une Ukrainienne. « Ma mère s'est fait rafler par les Allemands en 1942, mon père était prisonnier du travail. Ils se sont croisés dans un camp de concentration, ont eu un coup de foudre et se sont enfuis jusqu'à Bruxelles. Par hasard. Il n'y avait pas beaucoup de sous à la maison, mais ils m'ont appris à être curieux et à refuser la paresse. J'ai essayé de transmettre cela à mes deux enfants, dont je suis très proche. Mon fils qui est designer a réalisé la pochette du disque, en clin d'œil à Kubrick. »

KARIMOUCHE

Réalisé par Tom Fire, Folies berbères, le 3eme album de Karimouche chante le bonheur, ses racines, l'amour et les désillusions sous une production musclée et des instruments comme résonnance de ses origines berbères.