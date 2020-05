Coté club version déconfinement, toute l'actualité de la scène musicale française.

BABX

Babx a sorti son dernier album pendant le confinement. Il a choisi de le mettre à disposition gratuitement jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Album / Film, "Les saisons volatiles" est une oeuvre complète, pleine de poésie. Babx vous propose trois titres en live extraits de cet album.

FISHBACH

Fishbach est en plein travail pour son prochain album. Elle vous propose un inédit qui figurera peut-être dans celui-ci.

3 min FISHBACH - "Mais qui ose" Part II Par Alexis Goyer

JOK'AIR

Après Rambo et Travolta, Jok'Air campe cette fois-ci un personnage surprenant Jacques Chirac. A travers ses chansons, il décline l'amour sous toutes ses formes, ses joies et ses peines, dominant ou soumis, des failles dont on commence à un peu plus parler dans le rap.

CANINE

Canine était passé au Ground control pour l'enregistrement de Coté club. Un live envoûtant et une prise de parole toujours profonde, pourquoi se priver d'une rediffusion?

EZECHIEL PAILHES

Ezechiel Pailhes le dit haut et fort, Tout va bien, titre de son nouvel album mêlant musique et poésie. Un artiste qui séduit toujours pas l'apparente simplicité de ses chansons, mais dans lesquelles nous pouvons plonger et s'oublier.

PEROKE

L'électro du duo Péroké foisonne de couleurs. Elle brasse une multitude d'influences de l'afro au hip hop, en passant par le jazz. Le tout s'articule à merveille, preuve en est avec ce dj set exclusif pour Coté club.

La setlist du dj set:

1/ Yabaah

2/ Camel Race

3/ Hey

4/ Fetichism

5/ Minotaur

6/ Morning

7/ The void