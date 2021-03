Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Feu! Chatterton

Dans leur troisième album Palais d’argile, le quintette du rock francophone Feu! Chatterton retrousse ses manches pour bâtir un monde nouveau avec poésie, ironie et optimisme. Epaulé par le musicien et compositeur de musique électronique français Arnaud Rebotini, le groupe dévoile des productions synthétiques ambitieuses entremêlées d’électro et de rock progressif qui invitent à rêver et à danser.

► Palais d'argile, le troisième album du groupe français Feu! Chatterton est sorti le 12 mars 2021 chez Universal Music Division Caroline.

Ballaké Sissoko

Après Sissoko & Sissoko, son album sorti en 2019 chez Homerecords et réalisé avec son cousin Baba Sissoko, le joueur de kora Ballaké Sissoko dévoile son nouvel album Djourou dont la sortie est prévue en avril prochain. "Frotter les mains", le premier titre enregistré avec le rappeur Oxmo Puccino est déjà disponible alors que le label No Format! dévoile un second titre avec la koraïste et chanteuse de Gambie Sona Jobarteh. Dans cette nouvelle aventure musicale, Ballaké Sissoko s'entoure de nombreux artistes comme le violoncelliste Vincent Segal, le clarinettiste Patrick Messina, Camille, Piers Faccini, Salif Keita ou encore Arthur Teboul, le chanteur de Feu! Chatterton.

► Djourou, le nouvel album du musicien Ballaké Sissoko sortira le 9 avril 2021 sur le label No Format! .