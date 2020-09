Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

Richard Minier et Boncana Maïga

En 1964, dix jeunes musiciens originaires du Mali sont invités par le gouvernement cubain à suivre une formation musicale à La Havane. C’est le temps des amitiés «communistes» entre Afrique des indépendances et le Cuba révolutionnaire de Fidel Castro et du Che. Pendant sept ans, en pleine Guerre Froide, ces jeunes vont étudier la musique à Cuba.

C’est le début de l'aventure des Maravillas de Mali, le seul groupe à chanter en espagnol, en bambara et en français. Symboles d’une relation fraternelle entre une Afrique aux aspirations socialistes et un Cuba en pleine euphorie suite à la prise de pouvoir de Fidel Castro, ces musiciens vont finir par enregistrer un des plus grands tubes de cette période révolutionnaire. Brassant les influences cubaines et les sons traditionnels maliens.

Richard Minier nous raconte cette formidable aventure dans un documentaire "Africa Mia" et Boncana Maîga,le dernier survivant de cette époque fait revivre depuis quelques années les Maravillas de Mali.

Africa Mia en salle le 16 septembre 2020