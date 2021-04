Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Christophe © Radio France / Christophe Abramowitz

Elles et ils ont travaillé avec Christophe, partagé un duo, une scène... A l'occasion des un an de sa disparition, journée spéciale sur France Inter et souvenirs du Beau Bizarre...

Camille

La chanteuse était un générique de l'album "Christophe, Etc..." sorti en mai 2019. Camille y interprétait "Petite fille du soleil" en compagnie de Christophe.

Barbara Carlotti

Elle lui a consacré un spectacle en décembre 2020 au Théâtre de Poitiers "Laboratoire Bevilacqua" avec Juliette Armanet, Philippe Katerine et Malik Djoudi. Un concert filmé et toujours disponible jusqu'au 19 juillet sur le site d'Arte. Barbara Carlotti interprète "Mal Comme", une chanson extraite de "Aimer ce que nous sommes".

Hervé

Le chanteur avait rencontré Christophe lors d'une émission de Foule Sentimentale sur France Inter et Hervé reprend pour Côté Club "Comm'si la Terre penchait".

Clément Ducol

Il a été l’arrangeur et le réalisateur des albums de Camille, Vincent Delerm, Alain Souchon, Marc Lavoine, il a sublimé le dernier disque de la chanteuse L et de bien d’autres, il a également œuvré pour le cinéma. Et en 2016, Clément Ducol faisait partie de l’aventure de l'album « Les Vestiges du Chaos ».

Christophe Van Huffel

L'ancien guitariste de Tanger, groupe auteur de quatre albums d’un rock progressif, psychédélique et flamboyant, il a été à la manoeuvre avec l’auteur des "Paradis Perdus" pendant près de 18 ans, de "Aimer ce que nous sommes" aux "Vestiges du Chaos", Christophe Van Huffel a tout entendu…et tout enregistré ou presque.

Augustin Charnet et Mathilda de After Marianne

Il a fait ses premiers pas de musicien derrière les claviers du groupe toulousain Kid Wise avant de partir en duo avec la chanteuse Mathilda dans le projet After Marianne. Augustin Charnet a collaboré avec Christophe sur les deux albums de duos, avec une relecture émouvante d’"Océan d’amour" mais également sur les musiques de films que l'auteur de "Aline" a composées pour Bruno Dumont.

Dominique Gonzalez-Foerster

Artiste contemporaine et réalisatrice, DGF s’est occupée avec Ange Leccia de la scénographie du concert de Christophe donné à l'Olympia le 11 mars 2002, à l'occasion de la tournée "La Route des Mots". Un DVD de Christophe sur lequel les deux artistes ont aussi travaillé est sorti en 2002.

Christophe : livre "Vivre la nuit, rêver le jour"

Les souvenirs bruts et incandescents de la plus singulière étoile de la chanson française. Enfant d’une famille italienne aimante mais chaotique, jeune dragueur de Saint-Germain-des-Prés, fan d’Elvis et de John Lee Hooker, version frenchy de James Dean, dandy moustachu en smoking crème, fou de bagnoles, chasseur de sons aux verres fumés, Christophe a traversé avec élégance les époques sans jamais se démoder. Du Golf-Drouot à la salle Pleyel, du hit-parade au frisson underground, ses souvenirs dessinent une autre histoire de la chanson française. Esthète, obsessionnel, anticonformiste, Christophe s’apprêtait à publier le récit sans filtre de son existence quand la mort s’est interposée. Aux Editions Denoël.