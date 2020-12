Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

VIANNEY

Vianney fait résonner à nouveau les cordes de sa guitare dans son troisième album N’attendons pas. Après son dernier album Vianney, sorti en 2016, sa collaboration avec Maître Gims et Les Enfoirés en 2018, et la réalisation de l’album d’Erza Muqoli à laquelle il s'est consacré en 2019, le chanteur revient en solo avec un album plein d’espoir. Avec la douceur de son optimisme rêveur, Vianney chante et célèbre l’émerveillement, l’amour, les rêves et l’urgence de vivre.

Quand j'ai commencé par écrire pour les autres, j'ai adoré ça. J'ai adoré voir les chansons vivre sans que je sois sur la scène.

► Le troisième album de Vianney, N'attendons pas, est sorti le 30 octobre 2020, sur le label Tôt ou Tard.

GYSTÈRE

Adrien Boris Peskine alias Gystère a plus d’une corde à son arc. Auteur-compositeur-interprète multi-instrumentiste, plasticien, vidéaste, cet artiste aux multiples facettes dévoile un premier album magnétique et sophistiqué. Résultant d’une association subtile de « psychedelic funk » et de « groovy pop », A Little Story téléporte les esprits à la lisière d’une dimension cosmique attractive et fascinante.

► Le premier album de Gystère, A Little Story, est sorti le 20 novembre 2020 sur les labels Sodasound / Kuroneko.

La chronique de Marion Guilbaud

PLACE AUX NOUVEAUTÉS :

Le trio cosmopolite Oracle Sisters, formé de deux musiciens bruxellois et d'une chanteuse et batteuse finlandaise, vient de publier un premier EP Dandelion. Des harmonies vocales bluffantes, une pop très sixties, solaire et voluptueuse,dont on affectionne tout particulièrement le titre “Asc. Scorpio.”.

Également Peur Bleue, le projet de deux frères qui publiaient en 2018 un premier EP produit par Flavien Berger. Cet automne, ils reviennent avec un premier album au titre intrigant, L'étrange innocence des objets, entre chanson et French Touch, pour lequel on a comme favori le morceau “Rêvages”.

Et enfin Lonny, jeune parisienne qui semble sortie d'une forêt canadienne avec son folk intemporel, ambitieux et moderne. Elle a publié il y a quelques jours une nouvelle chanson “Avril Exil”, et nous a déjà confié qu'elle travaillait à son 1er album avec Jesse Mac Cormack grand figure de la scène folk indépendante de Montréal.

Programmation musicale :