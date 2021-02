Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Rim'K

En vingt ans de carrière, le Tonton du rap français n’a rien perdu de son charisme, et a su adapter son art aux codes esthétiques de la nouvelle génération hip-hop. Après le succès incroyable du single « Air Max » en featuring avec Ninho, et son EP Midnight sorti en avril dernier, l’ancien membre du trio vitriot 113, dévoile son nouvel EP ADN, sur lequel il multiplie les collaborations avec des grands noms du rap français, comme Hamza, Leto ou encore PLK.

► ADN, le nouvel EP du rappeur Rim'K est sorti le 12 février 2021 chez Universal Music.

Tessæ

Révélée par Booba par un concours de covers sur Instagram, Tessae prend son envol grâce à sa chanson Bling, devenue phénomène viral sur le réseau social Tik Tok. A 19 ans, la chanteuse marseillaise dévoile sa première mixtape Saisons, qui comprend tous les titres de ses 4 EPS précédents (Automne, Hiver, Printemps, Eté), ainsi qu’une collaboration avec Gims, sur le titre Le cœur n’y est plus. Très sensible au thème du harcèlement qu’elle s’attache à dénoncer dans plusieurs de ses titres, Tessae apprivoise ses démons de son flow tranchant et percutant.

► La mixtape Saisons de Tessae est sortie le 29 janvier 2021 sur les labels Belem Music / Wagram et Turenne Music.