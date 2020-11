Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

VOYOU

Après le succès de son premier album prometteur Les bruits de la ville en 2019, Thibaud Vanhooland, alias Voyou dévoile un nouvel EP rafraichissant : Des confettis en désordre. Le chanteur conjure la morosité du quotidien grâce à sa pop délicate, lumineuse et authentique, teintée de synthétiseurs, d'accords de piano et de cuivres entremêlés.

BEN MAZUÉ

Trois ans après La Femme Idéale, Ben Mazué revient avec un album très personnel intégralement écrit à l'île de la Réunion. Paradis, résonne comme un journal intime, qui puise sa force dans la douleur de la rupture et les rudes épreuves du quotidien. Malgré la mélancolie omniprésente, il semble que « le temps des jours heureux » ne soit pas si loin.

CABADZI

Le groupe de hip-hop Cabadzi révèle son mal du siècle dans « Mélanco », le premier titre de son nouvel album Burrhus. Ce titre renvoie au psychologue américain Burrhus Frederic Skinner et à son expérience célèbre « La boîte de Skinner » réalisée au début des années 1930, qui étudie les mécanismes du conditionnement humain.

« C’est parce que vous êtes chiants que j’m’invente une vie » confie Cabadzi dans son nouveau titre. Il y dénonce notamment les addictions liées aux smartphones ainsi que les dangers de l’égotisme et de la vie idéale cultivés par les réseaux sociaux et la publicité.