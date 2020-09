Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

Barbara Carlotti, Alexandra Dezzi et Jenny Beth © Radio France / Alexis Goyer

BARBARA CARLOTTI

Avant de la retrouver en octobre pour la sortie de son nouvel album "Corse, île d'amour" , Barbara Carlotti passe dans Côté Club à l’occasion d'un concert littéraire à la Maison de la poésie. Avec le DJ Prieur de la Marne elle se penche sur la Beat Generation et plus particulièrement aux textes de William S Burroughs et Brion Gysin.

Barbara Carlotti, La Maison de la poésie jeudi 17 septembre à 21h.

ALEXANDRA DEZZI

Après avoir hurler dans un micro avec son duo musical "Orties"; Elle se met à l'écriture. Elle est avec nous aujourd’hui pour son deuxième roman. Un roman urbain, féminin, choc et cru, mais dont ni la mélancolie ni même le romantisme noir ne sont exclus.

Alexandra Dezzi; "La colère" aux éditions Stock

JEHNNY BETH

Début d'une histoire solo pour Jehnny Beth après l'histoire collective écrite avec le groupe de rock Savages. To love is to live, un premier album éclectique, qui se joue des sonorités comme des humeurs. et dont la profondeur rend insondable le champs des possibles.