Coté club version confinée, avec un hommage à Christophe.

L'auteur-compositeur et chanteur Christophe en concert © Getty / Eric CATARINA / Gamma-Rapho

Hommage à Christophe, disparu la nuit dernière des suites du Covid 19. A cette occasion, rediffusion de sa venue dans Coté club, il y a 2 mois, au Ground control, pour du live, une itw, et une rencontre avec Tim Dup.

Christophe © Radio France / Christophe Abramowitz

Yael Naïm a composé son nouvel album Nightsongs la nuit, moment particulier où rien ne vient perturber l'intention, l'écoute, la sensibilité. Un album écrit seule, pour la première fois, fortement influencé par la naissance de son enfant et la mort de son père, conjoncture émotionnelle déstabilisante. Yael Naim vous propose trois titres en live pour partager ses secrets.

Dans "Effets secondaires", nouvelle chanson de Grand corps malade, l'artiste s'interroge sur notre mode de vie, de consommation, notre rapport aux autres, autant de questions mises en évidence à travers l'apparition du covid 19 et de notre confinement.

Prendre son temps pour la réflexion, pour l'écoute, pour apprécier chaque instant, chaque son, Music for containment est une oeuvre atypique, qui n'a pu voir le jour que grâce au confinement, aux questions qui découlent de l'épidémie, de notre survie, de notre place sur cette Terre. 33 artistes, connus et moins connus, ont répondu présent à l'invitation de Molécule et composer un titre autour de l'ambiant, de l'électro contemplative, reposante, lumineuse. Un album atypique, somptueux, dont Molécule et Arthur H nous livre le mode d'emploi en interview.

Lors de son passage au Ground control cette année, dans Coté club, La féline avait démontré sur scène, la finesse de sa pop élégante et intelligente. Rediffusion d'un titre en live de cette artiste qui n'en fini plus de nous séduire.

Chez eux, The Liminanas font du tri, rangent les cartons. Pour Coté club ils nous livrent une pépite, un titre jamais sorti datant de l'avant-création du groupe. On retrouve les bases de ce qui reste un des meilleurs groupe de rock français, avec le même frisson.