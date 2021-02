Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Charles Pasi

Après deux ans de travail et une tournée mondiale durant laquelle il voyage notamment en Chine, en Tunisie, à la Réunion, ou encore à l’île Maurice, Charles Pasi dévoile Zebra, un deuxième album qu’il voulait « sauvage », sans maquettes ni répétitions. Accompagné par Vincent Peirani à l’accordéon et Fred Dupont à l’orgue et aux claviers, deux musiciens qu’il admire, Charles Pasi laisse libre cours aux harmonies spontanées, qu’il sublime de sa voix de velours.

► Zebra, le deuxième album de Charles Pasi est sorti le 5 février 2021 chez le label Blue Note.

Gilles Leroy

En 2019, Gilles Leroy publiait Le Diable emporte le fils rebelle, un roman puissant sur le désespoir et la haine qu'éprouve Lorraine envers Adam, son fils homosexuel. Dans son nouveau roman Requiem pour la jeune amie, l'écrivain relate la sombre histoire d'Agathe, la meilleure amie du narrateur, morte trente ans auparavant, à la suite d'un viol.

Si je pense à elle ou prononce son nom, les premières images à surgir sont des clips : c’est elle qui danse, c’est elle à la platine dans le salon-navire, c’est elle à un concert, jamais loin de la scène, ou dans une boîte de nuit, jamais loin des enceintes. Elle danse, la sueur irise sa peau, elle a toujours une mèche de cheveux qui lui barre le front ou se colle à ses tempes, parfois une boucle plus longue descend jusqu’à sa bouche, qu’elle écarte en riant, heureuse comme on peut l’être en dansant sur une musique qu’on aime, qui nous transporte, nous hisse au ciel sur des arcs électriques.

► Requiem pour la jeune amie, le nouveau roman de Gilles Leroy, est paru le 4 février 2021 aux Editions Gallimard.