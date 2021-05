Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Cédric Bru © Cédric Bru / Sadek © Fifou

CEDRIC BRU

Livre : Le mystère Yves Adrien, aux éditions Séguier

"C'est l'histoire d'un homme qui a passé plus de temps à se cacher qu'à se montrer. Orchestrant soigneusement ses retraites comme ses retours, il a visé la présence par l'éclipse, la postérité par l'absence, la reconnaissance par l'oubli".

Cet homme, c'est Yves Adrien, dandy, rock-critic, écrivain visionnaire et esthète inclassable qui aura marqué la vie parisienne des années 1970-1980. Avec ses articles incandescents, il a initié la France au punk, à la new wave et à la techno, contribué à l'émergence de la génération des "jeunes gens mödernes" (Etienne Daho, Lio, Marquis de Sade, Daniel Darc...).

Avant de s'évaporer. Puis de reparaître. Puis de s'évanouir de nouveau. Jusqu'à prétendre être mort. Ou devenu un fantôme." Cédric Bru lui a consacré ce livre.

SADEK

Album : Aimons-nous vivants

Auteur d’un projet par an entre 2012 et 2018, Sadek s’est imposé comme l’un des rappeurs les plus productifs de la scène française actuelle. Considéré comme un futur grand à ses débuts, il a confirmé les attentes en devenant une véritable tête d’affiche, obtenant notamment deux singles de diamant en 2017 (Andale) et 2018 (Madre Mia).

A la même période, il apparaît au cinéma aux côtés de Gérard Depardieu ou Vincent Cassel. Après trois années agitées sur le plan personnel, avec une peine de prison qui a fait la Une, mais aussi et surtout la naissance d’un petit garçon, Sadek a pris beaucoup de recul sur son statut, sa carrière, son image. Aimons-nous vivants, nouvel album au message limpide et pourtant si compliqué...

HOMMAGE A NICOLAS KER

Alors que l'on vient d'apprendre, ce lundi 17 mai, la mort du chanteur, auteur, compositeur et interprète Nicolas Ker, Côté Club a tenu à lui rendre hommage à rediffusant un extrait de la toute dernière interview réalisée avec lui. C'était en juin dernier, avec Arielle Dombasle, pour la sortie de leur album en commun : Empire.

Né au Cambodge, arrivé en France à l'âge de 16 ans, Nicolas Ker a été le chanteur et le leader du groupe de rock électro français Poni Hoax, fondé en 2001. C'est à travers Poni Hoax que Nicolas Ker a croisé la route d'Arielle Dombasle pour la première fois, qui est devenue sa comparse pendant des années de collaborations et de création musicale. Il venait de terminer la musique du prochain film de Bernard-Henri Lévy et est décédé à l'âge de 50 ans.

