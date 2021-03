Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Enzo Enzo

Avec son nouvel album Eau Calme, celle qui s’est fait connaître en 1993 avec son tube « Juste quelqu’un de bien » nous enchante de sa voix sincère et singulière accompagnée d'orchestrations sobres et épurées. Sur ces quatorze titres inédits, Enzo Enzo s’entoure de guitares pour dévoiler sa sensibilité avec poésie et confie une partie de l’écriture et de la composition à Art Mengo, Marie Minier, Romain Didier, Marc Estève, et Kent.

► Eau Calme, le nouvel album d’Enzo Enzo est sorti le 12 mars 2021 sur le label CMAPROD.

Stéphane Lerouge

La collection discographique « Ecoutez le cinéma ! » créée en 2001 chez Universal Music France fête ses 20 ans. A cette occasion, Stéphane Lerouge aussi surnommé « archéologue musical » dévoile un livre-disque original, composé des plus grandes bandes originales du 7ème art et d’entretiens inédits de cinéastes et de compositeurs. Ennio Morricone, Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot, Alexandre Desplat et Quincy Jones sont à retrouver dans ce petit graal musical du cinéma.

► « Écoutez le cinéma ! » le livre-disque de Stéphane Lerouge, composé de 2 CD et de 36 entretiens est paru en janvier 2021 chez Universal Music.