Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

IBRAHIM MAALOUF

Pour son quarantième anniversaire, Ibrahim Maalouf s’offre 40 mélodies, un nouvel album enregistré avec le guitariste belge François Delporte en moins d’un mois pendant le premier confinement. Le musicien renoue avec sa trompette et revisite son répertoire à travers quarante morceaux dans un style intime et dépouillé, dont trois inédits. Ibrahim Maalouf s’entoure notamment d’artistes comme Sting, M, Marcus Miller, ou encore Richard Bona.

FREDDA

L’auteure-compositrice-interprète française Fredda dévoile son sixième album Bisolaire aux sonorités blues et folk dans lequel elle explore diverses dualités : chanson française et americana, fiction et autobiographie, bonheur et mélancolie, civilisation et primitivité… « Bisolaire, c’est une écriture de l’intime pour peindre le monde ».

QU'EN EST-IL DE LA MUSIQUE LIVE PENDANT LE CONFINEMENT ?

Le monde du spectacle vivant souffre profondément de cette épidémie et doit faire face aux reports et aux annulations de nombreux concerts. Marion Guilbaud revient sur quelques initiatives prises par les salles, en accord avec les artistes pour faire vivre la musique live pendant cette période : les 3 Baudets à Paris et la diffusion de sets en facebook live tous les samedis, le festival Ici Demain maintenu en livestream par la salle parisienne FGO-Barbara du 20 au 22 novembre, ou encore l'opération « A genoux mais pas couchés » à Besançon, soutenue par la salle bisontine La Rodia, dont parlera le chanteur Aldebert.