Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

LONEPSI

Presque deux ans après son dernier projet, Lonepsi revient avec Toutes les nuits du monde, un EP à la poésie mélancolique, aux amours incertains, à l'écriture précise. Un album sortira en 2021.

ARMAN MELIES

Dans une interview datée de 2012, Arman Melies s'exprimait sur un projet particulier:Je suis fan, plus que fan de Jean-Michel Basquiat au point que j’ai un autre projet musical avec un album qui est déjà enregistré mais qui ne sortira que… je ne sais pas quand parce que c’est un peu compliqué. Mais le projet s’appelle « Basquiat’s Black Kingdom », un projet instrumental à la fois très rock et très musique de film. 8 années plus tard, cette oeuvre voit enfin le jour. Second volet d'une trilogie américaine, l'album est exclusivement instrumental. L'album final sortira lui en début d'année prochaine.

ROVER

Après avoir revisité tout l’album Sgt Pepper’s en 2017, Rover, figure montante de la scène pop-rock française et inconditionnel absolu des Beatles, livre ce week-end à la philharmonie de Paris, une réinterprétation intégrale de Revolver, autre opus légendaire du quatuor de Liverpool.

CAVALE

CAVALE signe un 1 er EP, écrit et produit par la force de son instinct, de son travail acharné et de sa détermination. Ce dernier est enregistré et réalisé à Londres, par Jules Appolinaire (Findlay, Sophie & the Giants, Suki Waterhouse, Wanton Bishop...).