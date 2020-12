Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Rone

En avril, le compositeur de musique électronique Rone, a publié un cinquième album : A Room With A View, un disque né d'une carte blanche que lui a donné le Théâtre du Châtelet, et pour lequel il a voulu collaborer avec le collectif (LA)HORDE, composés de danseurs du Ballet National de Marseille, déjà connus pour avoir travaillé avec Christine And The Queens. Résultat, une musique électronique minimaliste mais aussi engagée, Rone contemple le monde extérieur, la voie périlleuse dans laquelle l'Humanité s'est engagé, le changement climatique, les fake news, l'effondrement des systèmes économiques mondiaux... et invoque même l'écrivain de science-fiction Alain Damasio et l'astrophysicien Aurélien Barrau.

Travailler avec le collectif (LA)HORDE, pour des corps en mouvement, des danseurs de ballet... m'a appris à épurer ma musique, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps.

► Le compositeur de musique électronique, Rone, qui a sorti en avril un tout nouvel album Room With A View, un album qui vient également de ressortir, entièrement remixé par la crème de la crème de la scène électronique internationale : Views Of A Room, et toujours sur le label InFiné.

Synapson

Le duo de synthpop et de musique électro Synapson fête ses 10 ans de carrière. Et pour l'occasion, le tandem a décider de faire un retour aux sources de ce qui a toujours inspiré leur musique : le voyage, et ainsi de confectionner un album, Global Musique Volume 1, avec la complicité de musiciens du continent africain : Oumou Sangaré, Flavia Coehlo, Bongeziwe Mabandla, Lass, mais aussi de Tim Dup..

On a voulu repartir à l'origine de Synapson et aller chercher des artistes du monde entier, pour qu'ils apportent leur touche d'originalité.

► Le duo de synthpop Synapson, célèbre cette année leur 10 ans de carrière et en profitent pour sortir un tout nouvel album Global Musique Volume 1, sur le label Elektra.

Le DJ set exclusif de Synapson, pour France Inter :

Ysé, feat. le chanteur sud-africain Bongeziwe Mabandla

Dixon

Illuminar, avec la brésilienne Flavia Coelho

Bensema, avec la diva malienne Oumou Sangaré

Sick

Supersonnerie

Toujours, avec Tim Dup et le sénégalais Lass

La chronique de Marion Guilbaud

On passe un coup de fil à Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique, qui prépare un concert pour le soir du Nouvel An. Cela s'appellera Welcome To The Other Side et prendra lieu dans une Notre-Dame virtuelle, modélisée pour l'occasion et sera retransmis sur France Inter !

Programmation musicale :