Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Grive

Après son dernier EP Alentour de lune, sorti en octobre dernier, Agnès Gayraud, alias La Féline revient en duo avec le musicien Paul Régimbeau, plus connu sous le nom de Mondkopf. Dans GRIVE, leur nouvel EP composé de 4 titres, la voix charmante de La Féline flotte en liberté et résonne en écho, dans une atmosphère mélancolique, soutenue par des riffs enivrants de guitare électrique saturés.

► GRIVE, le nouvel EP du duo composé de La Féline et de Mondkopf sort le 19 février 2021 sur le label Schubert Music Publishing / Modulor Records.

David Lescot

Dans Une Femme se déplace, la dernière pièce de théâtre du metteur en scène David Lescot, la musique, le chant et la danse tiennent une part essentielle, comme autant de moyens de raconter autrement ce qui pourrait relever d'un réalisme social contemporain. La musique d'Une Femme se déplace traduit la dimension émotionnelle de l'expérience surnaturelle vécue par Georgia, qui possède la capacité de voyager dans le temps. Le style des morceaux est varié, avec une tendance tournée vers la pop, la soul et le spoken word, qui consiste à poser du texte parlé sur du rythme ou de la musique.

► Le disque de la pièce de théâtre Une femme se déplace est sorti en décembre 2020, produit par la Compagnie du Kaïros.