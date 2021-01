-Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

BARBARA CARLOTTI

Le 16 avril 2020, le décès de Christophe a laissé la chanson française orpheline. Pour conjurer la tristesse et rendre hommage à cet immense musicien, Barbara Carlotti a fédéré des artistes de tous bords pour un concert exceptionnel.

Nombreux sont les artistes à avoir répondu à l’appel de Barbara Carlotti. Sur la scène du TAP de Poitiers, on retrouve en effet Philippe Katerine, Juliette Armanet, Malik Djoudi et quatre instrumentistes. Ensemble, ces artistes retranscrivent tout l’amour de Christophe pour les mots et la mélodie.

"Les Mots bleus", "Aline", "Tangerine", "Dolce Vita"… Ce concert retrace toute la carrière de Christophe, de ses succès des années 60 à ses dernières créations. Entre couleurs yéyé et influences électroniques, ce concert hommage est donc l’occasion de redécouvrir les mille visages de cet artiste ayant traversé les décennies. Car loin de se reposer sur ses lauriers, Christophe a toujours su se réinventer, explorer différemment la matière sonore.

C’est cette passion pour la musique que Barbara Carlotti et ses acolytes tentent de recréer ici. Une manière de dire au revoir comme il se doit à ce grand monsieur de la chanson française.

Setlist :

Baby the Babe

Le Beau Bizarre

Le Petit Gars

Il faut oser le faire

La Mélodie

Tangerine

Tonight, tonight

La Dolce Vita

Les Paradis perdus

Mal comme

Les Mots bleus

Petite Fille du soleil

Aline

The Girl from Salina

Baby the Babe

Concert enregistré en décembre 2020 au Théâtre Auditorium de Poitiers.

BASILE DI MANSKI

Après plusieurs EPs et un premier opus, Transworld, en 2019, Basile Di Manski sort son second album, Les nouveaux quartiers. Et la grande nouveauté pour ce dernier se situe au niveau du texte, désormais écrit en français. Un univers loufoque où l'on se perd avec plaisir, aussi bien dans l'espace que dans le quotidien de cet artiste inclassable.