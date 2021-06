Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature.

Irène Dresel © Jodé Canavate Comellas Radio France © Radio France / Jodé Canavate Comellas

Nova Materia

Il seront au Petit Bain le 24 juin avec une installation spatialisée de 12 haut-parleurs.

ZUT

Du 18 juin au 19 septembre 2021, Technopol et La Villette s’associent pour développer le concept des ZUT - Zone d’Urgence Temporaire Artistique sur tout le territoire national. Les ZUT - dispositif exceptionnel soutenu par le Ministère de la Culture – organisent et impulsent la création de lieux éphémères extérieurs visant à accompagner une reprise progressive de l’activité artistique et festive pendant l’été 2021. Ce programme imaginé comme un sas de décompression capable de s’adapter aux contraintes sanitaires du moment liées à l’organisation de spectacles en extérieur, offre aux artistes et au public la possibilité de se retrouver autour d’une programmation culturelle accessible à toutes et à tous.

Ainsi les ZUT, en référence au mouvement Zutique qui, au milieu du XIXe siècle avec Arthur Rimbaud, Charles Cros, Paul Verlaine et d’autres, impulsait une sorte de laboratoire ouvert aux expérimentations poétiques et utopiques, proposent des moments de partage et d’inventions artistiques. Autour de la musique électronique, sont ainsi conviées de nombreuses disciplines telles que les arts plastiques, la performance, le graff, les arts plastiques, les arts numériques, la danse hip hop, la scénographie… pour un été de la création innovant et flamboyant.

▶︎ La Programmation

Superpitcher, Benjamin Faugloire & French 79 présentent SOFA, Maud Geffray & Laure Brisa, Lafawndah x Dalila Belaza, François X & Mac Declos, Le Juiice, Davinhor, Timothée Joly, Crystallmess & Low Jack ,Maelstrom, RAG, Azu Tiwaline & Cinna Peyghamy, Tryphème, Mathilde Fernandez, Simo Cell & Abdullah Miniawy, Fabrizio Rat, Calling Marian, Sunareht, Joseph Schiano di Lombo & Variéras, Céline Technorama, Elise Massoni, Yelli Yelli...

Irène Dresel

Album Kinky Dogma

En concert le 08/10 au Trianon à Paris.

Les Nouveautés Nouvelles avec Blondino, PR2B et Cléa Vincent

▷ Blondino, nom de musique pour Tiphaine Lozupone, une blonde discrète, diaphane à la voix magnétique, auteur d’un album au titre bashungien Jamais sans la nuit et de deux EP. Elle fait un retour remarquable avec une nouvelle chanson La Foudre sur laquelle, elle travaille les textures sonores à la manière des artistes du Grand Nord de la pop comme Stina Nordenstam, Rebekka Karijord… Des textures sonores contrastées, feutrées qui font parfois penser au bruit de la glace qui se craquèle, une chanson superbe et insolite sur l’hésitation, celle qui nous empêche parfois de fuir et de plonger dans l’inconnu ! Nouvel album attendu pour octobre.

▷ P.R2B, alias Pauline Rambeau de Baralon, membre gold de Côté Club, nouveau visage et nouvelle voix de cette chanson française qui se réinvente, une chanson connectée aux intelligences artificielles et aux émotions fortes des jeunes femmes d’aujourd’hui ! Mélancolie, c’est le titre de sa nouvelle chanson, qui fait penser à ces groupes anglais de la fin des années 80, comme New Order, Depeche Mode, capables de nous faire danser même avec des larmes dans les yeux. Premier titre issu de son nouvel album Rayons Gamma prévu pour l'automne et P.R2B sera en concert les 21 et 22/06 à la Boule Noire à Paris, au festival Chorus à Boulogne le 11/07, aux Francofolies de la Rochelle le 14/07 et à la Cigale à Paris le 22/03/22.

▷ Cléa Vincent, membre platinum de l'émission ! On avait eu de ses nouvelles au printemps dernier avec Tropi Cléa Vol 2, une pop sous influence caïpirinha. Elle vient d’écrire une chanson "Les gens de la nuit" en hommage aux gens de la nuit, les clubbers comme les insomniaques avec un clin d'oeil au chanteur Christophe. Pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas jouer leur musique dans leur écosystème habituel, les clubs, toujours fermés mais aussi, pour tous ceux et celles qui aiment juste danser les bras levés en l’air et nous, on partage ! Elle lance également un nouvel épisode de son émission Sooo Pop le 02/07 au Carreau du Temple à Paris avec Fils Cara, Theodora et Saskia.