Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

John Trap © Antoine Quévarec / Ramon Pipin © Thierry Wakx

Ramon Pipin

Livre : Une jeune fille comme il faut

La veille de la retraite, Paul Gourniche, inspecteur de police, va parvenir à libérer la jeune Naja, victime d'un kidnapping. Alors qu'il menait jusque là une vie tranquille entre sa femme Julie, décoratrice de théâtre, et son fils Fabien étudiant, Naja, du haut de ses dix-sept printemps, va provoquer d'irrémédiables bouleversements. La fulgurance de cette rencontre l'aura marquée à jamais. Faisant mine de nous embarquer dans un polar, Une jeune fille comme il faut plonge, sur un ton de comédie déjantée, vers un propos plus grave qui vise à réconcilier pyrotechnie de la jeunesse et mélancolie du temps qui passe... C'est le dernier livre de Ramon Pipin, ancien leader du groupe Odeurs.

John Trap

Album : Cinéma

Compositeur et arrangeur, musicien multi instrumentiste, John Trap a publié une myriade de disques et collaborations notamment avec Arnaud Le Gouefflec. On reconnaît immédiatement sa patte : sa science du sampling et de l’arrangement est au service d’un onirisme très personnel. Sa musique évoque les fantômes de John Williams et de la musique de film, mais peu importe les références... John Trap seul détient la clef de ce monde sonore sensible et marqué par l’enfance, ses ombres, ses blessures et ses révélations, et par l’univers magique du cinéma, auquel il se ressource en permanence, réalisant parfois des clips et même un court-métrage, L’Homme Pierre, en 2016. Son nouvel album Cinéma sort sur le label L'Eglise de la Petite Folie.

Retrouvez également le documentaire réalisé par Antoine Quévarec sur John Trap pour son nouvel album Cinéma

Gontard

Album : Mausolée Tape 2

Chanteur originaire de Valence, Gontard sort un album de reprises de Jean-Luc Le Ténia, décédé il y a dix ans. Artiste extrêmement prolifique, Le Ténia s'est suicidé en 2011 à l'âge de 35 ans, il avait alors écrit plus de 2 000 chansons. Artiste confidentiel mais culte, il réunit autour de lui des personnalités comme Didier Wampas ou encore Ignatus. Pour Gontard, il s'agit de son 2ème album de reprises de Jean-Luc Le Ténia, un premier album de reprises était déjà paru en 2016. Parallèlement, le site La Souterraine publie une nouvelle compilation "Tenia Mania 2".

