Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

SARAH MAISON

Apparue au détour d’un Western Arabisant psyché envoûtant puis un premier EP sorti dans la foulée courant 2018, la chanteuse et compositrice française Sarah Maison est de retour avec Soleils. Un deuxième EP qui se dévoile comme le prolongement captivant d’une échappée pop où ses influences de toujours, la chanson française et l’impressionnisme oriental, en miroir de son parcours de vie, se fondent dans cette escapade cosmique de comète en planète, au service d’une musique flamboyante.

MUSTANG

Mustang, c’est déjà plus d’une décennie de carrière : trois albums et une poignée d’EP, parfois en indé, parfois en major, à la croisée du rock and roll, de la pop, de l’électronique et de la chanson. Une œuvre encore trop méconnue du public, parfois source de malentendus, pas facile à ranger, mais toujours remarquée, toujours originale, et riche d’une collection de chansons qui passe avec succès l’épreuve du temps. Pour ce groupe inclassable de la scène française, le titre « Memento Mori » sonne comme un baroud d’honneur, et c’est plein d’une énergie revancharde qu’on les retrouve enfin sur un quatrième album.