Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

BERTRAND BELIN

Après son troisième roman Grands Carnivores publié en 2019, Bertrand Belin reprend la plume dans Vrac pour nous livrer quelques fragments autobiographiques très précieux.

« Vrac est le livre par lequel m’est donné la possibilité de mettre enfin en langue des expériences sensibles appartenant à mon enfance et mon adolescence. » Bertrand Belin

LA FEMME

Après la sortie du single Paradigme en septembre dernier, le groupe new wave français La Femme dévoile le titre Cool Colorado, un nouvel extrait d’un album dont la sortie est prévue pour 2021. La Femme fait revivre un San Francisco fantasmé des années 70 emprunt de liberté, d’insouciance et de voyage.



FELIXITA

La chanteuse niçoise Felixita a dévoilé son premier single Nunuages au début de l’été dernier. Son clip, très inspiré du cinéma de la Nouvelle Vague, offre une vision panoramique et onirique de la ville de Nice (la plage de la Rascasse, la baie des Anges, le Palais de la Méditerranée) dans une ambiance French Riviera des années 60/70. Dans son nouveau single Belle, Felixita met à l'honneur la libération des corps et célèbre les formes féminines avec la délicatesse de sa voix cristalline.