Toute la scène française et francophone se retrouve Côté club pour des lives, des interviews, des rencontres autour de l'actualité musicale.

Ame fifties, nouvel album nostalgique mais non mélancolique d'Alain Souchon. Souchon, sans Laurent Voulzy, sans ses fils, avec toute la justesse de son écriture, la sincérité de sa bienveillance, ne regarde pas le temps passer, il le vit.

La réédition de l'album Dune de Canine est disponible. Un titre inédit, des duos, des remix...cela valait bien quelques titres sur la scène du Ground control et des confidences au micros de Laurent Goumarre.

Quatre murs blancs signe le retour de Saïkaly, notre nouveau résident. Deux titres en live durant trois semaines de Coté club pour nous présenter son nouvel album.

Séquence découverte avec deux jeunes artistes prometteurs dans une interview commune: Di#se et Leo Fifty Five

La musique de Di#se navigue entre le rap et la chanson, avec une signature originale de part ses racines camerounaises, son intelligence d'écriture, et une quête personnelle dont l'issue n'a encore pas de réponse. 1er album Parfum déjà disponible.

Léo Fifty Five se distingue lui par son R'N'B sans faute de goût. Loin des errements ennuyeux souvent entendus dans ce style, Léo Fifty Five lui redonne de la noblesse avec son groove, son sens de l'écriture musicale et sa personnalité attachante. Son EP Enchanté est disponible.

Lysistrata met le feu sur la scène du Ground control. Un rock excitant et précis résonnent de Breathe in / out, 2ème album de ce trio qui confirme les attentes du public. Un disque qui s'inscrit dans une scène rock françaises plaines de promesses.

Le journaliste Stan Cuesta signe Catherine Ringer et les Rita Mitsouko aux éditions Hoebeke. Retour, en sa compagnie, sur l'histoire du groupe et d'une réédition de l'intégralité de leurs albums.