Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Bertrand Betsch © Adrien Carat - Radio France / Niki Demiller © Nicolas Vidal

NIKI DEMILLER

Album : "Autopsie de l’homme qui voulait vivre sa vie"

Né à Bordeaux, il a commencé sa carrière musicale à quatorze ans en tant que chanteur du groupe garage-rock Brats et sa relation avec le cinéma en composant le titre "La Danseuse" pour le moyen-métrage Je Vous Hais Petites Filles de Yann Gonzalez.

Passionné par le rock indépendant, les synthétiseurs analogiques comme par les ensembles harmoniques, Niki Demiller maitrise l’arrangement, le piano et l'écriture pour orchestre.​ Il a composé les bandes originales de Un Monde Sans Crise de Ted Hardy Carnac, Youssou Et Malek de Simon Frenay et Langue Maternelle de Mariame N’Dyane en 2020.

BERTRAND BETSCH

Album : "Demande à la poussière" et "Orange bleue amère"

Bien décidé à relancer l’économie mondiale, au prix de la faillite de son label s’il le faut, Bertrand Betsch revient avec deux albums et devient le premier artiste à sortir deux disques posthumes de son vivant et se pose, dès lors, comme un des plus grands génies que la Terre ait portée. En toute simplicité.

CHATON

Album : "Vie"

Depuis 2018 et sa réincarnation en Chaton, Simon Rochon Cohen poursuit en toute indépendance, sa critique de l'époque et de l’amour. Il a publié pas moins de cinq albums, tous marqués par une écriture autobiographique et un son influencé par le dub, l'électro et l'auto tune.