Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Mansfield.TYA

Depuis 2002, Rebeka Warrior (Sexy Sushi & KOMPROMAT), poète la nuit et productrice le jour, et Carla Pallone (VACΛRME), compositrice et violoniste baroque, collaborent au sein de leur groupe Mansfield.TYA. En décembre dernier, le duo dévoilait le clip singulier et mystérieux de « Auf Wiedersehen » tourné dans l’Abbaye de Royaumont à Asnières-Sur-Oise, pour annoncer la sortie de leur cinquième album. Dans Mouvement Ordinaire, Mansfield Tya se réinvente et mêle ses cordes et ses violons à de nouvelles sonorités new-wave lumineuses, pour déjouer la mort et la superstition.

► Mouvement Ordinaire, le cinquième album de Mansfield.TYA est sorti le 18 février 2021 chez Warriorecords.

Chloé

Depuis une quinzaine d’années, Chloé s’impose comme une figure incontournable de la scène électro française. En 2017, elle crée son label Lumière Noire Records et produit de nombreux artistes comme Il est Vilaine, Sutja Gutierrez ou encore Inigo Vontier. Après son dernier EP Endless Revisions Remixes, sorti en 2019, sur lequel elle collabore avec des invités de marque, comme le chanteur Flavien Berger, le DJ anglais Fort Romeau, ou encore le compositeur canadien Marc Houle, Chloé Thévenin dévoile 4 nouveaux titres hypnotiques aux beats ensorceleurs, dans son nouvel EP Mars 500.

► Mars 500, le nouvel EP de la compositrice Chloé est sorti le 22 janvier 2021 sur le label allemand Permanent Vacation.