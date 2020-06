Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club.

ETIENNE DAHO

Etienne Daho est, cette année, le parrain du Disquaire day. A cette occasion, il sort Surf, un album de reprises, en anglais, navigant de pink FLoyd à Phoenix, en passant par Air et Audrey Hepburn.

EMILY LOIZEAU

Restons dans le domaine des reprises avec Emily Loizeau et son nouvel album hommage à Lou Reed Run run run. La chanteuse de l'autre bout du monde parcourt là une terre intérieure, dévoilant l'influence de Sister Ray, surnom du chanteur mort en 2013.

HERVÉ

Parmi les jeunes artistes émergents, Hervé est sans nul doute une valeur sure. Après son expérience en duo sous le nom de Postaal, il se lance en solo et très vite, son EP fait du bruit. Il sort son 1er album Hyper, et dévoile sa maîtrise pour les ryhtmes dansants, l'écriture simple et efficace, bref...hyper bien!

LA GRANDE SOPHIE

Pour Côté club,La Grande Sophie nous propose une rareté, un inédit !

FCOM

Le légendaire label de musiques électroniques fête ses 25 ans. Et même si l'aventure s'est achevée il y a plusieurs années, le catalogue est réédité pour l'occasion. Co-fondateur du label avec Laurent Garnier, Eric Morand revient sur cette aventure, en compagnie d'un des poulains de la maison, Alexkid, qui prendra les commandes de la platine de Coté club, pour un dj set 100% FCOM!

DISQUAIRE DAY

Le disquaire day aura lieu ce samedi 20 juin. Fête des disquaires et rendez-vous incontournable pour les amoureux du microsillon, Pascal Bussy, directeur du CALIF, revient sur les grandes lignes de cette édition.