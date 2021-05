Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Nicolas Maury © "Garçon chiffon" - Les Films du Losange / Chien Noir © Emilio Chulia

Nicolas Maury

Premier film : Garçon Chiffon

Découvert dans la série Dix pour cent, Nicolas Maury a littéralement conquis le public avec son personnage d'Hervé, assistant d'agent de star, hypersensible, qui adore les potins, mais qui est aussi d'une très grande loyauté. Aujourd'hui Nicolas Maury est la star : il tient le 1er rôle de Garçon Chiffon, film qu'il a réalisé lui-même. Pour son tout premier long métrage, Nicolas Maury s'est entouré de Nathalie Baye, qui joue sa mère, et de Laure Calamy, sa comparse dans Dix pour cent.

La sortie du film a souffert de la pandémie mondiale et des fermetures de cinémas, mais le revoici enfin à l'affiche : Garçon Chiffon raconte l'histoire de Jérémie, jeune trentenaire hypersensible, qui peine à faire décoller sa carrière de comédien et qui met malheureusement à mal sa vie sentimentale, à coup de violentes crises de jalousie. "Chiffon" comme le surnomme sa mère, va alors tenter de se reconstruire en repartant à l'origine, dans son Limousin natal, aux côtés de celle-ci.

Chien Noir

EP : Histoire Vraie

Le jeune homme derrière Chien Noir s’appelle Jean Grillet. Chien Noir est le nom d’un pirate dans L’île au trésor de Stevenson – souvenir de l’époque où il dévorait des romans d’aventure. Et c’est aussi Cerbère, le gardien des enfers. Jean en revient, et il ne veut plus y retourner, c’est pour ça qu’il écrit des chansons. Sa vie n’a pas toujours été aussi douce que sa musique. Quelques indices jetés là : il a grandi dans une maison hantée, a traversé des années d’errance...

Barbagallo

Album : Les Grands Brûlés

Lorsqu'il n'est pas batteur pour le groupe de pop psychédélique australien Tame Impala, Julien Barbagallo écrit et compose pour lui-même. Il sort son 4ème album Les Grands Brûlés, une musique toujours teinté de psychédélisme comme il en a l'habitude depuis ses débuts. Seule différence, cet album est peut-être un peu plus synthétique que les précédents.

Bien avant Tame Impala, Julien Barbagallo a aussi fait partie d'un autre grand groupe : Aquaserge, collectif très reconnu qui mêle le rock progressif et l'indie pop depuis des années maintenant... Il a également joué pour Bertrand Burgalat et Tahiti 80. La musique de Barbagallo respire le grand air, les grands espaces, cet esprit baroudeur se retrouve dans ses chansons. Son tout nouvel album solo, Les Grands Brûlés, est la réunion de deux EPs, Tarabust et Les Grands Brûlés, et paraît pour la première fois en physique, en vinyle exclusivement.

Programmation musicale :