Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature ; Bienvenue au Club !

SEBASTIEN TELLIER

Dans son nouvel album Simple Mind, Sébastien Tellier replonge dans son répertoire musical pour nous livrer onze chansons revisitées dans un style pur et plus intime et nous emmener « au plus près de ses accords et de l'essence de son art ».

PIERRE LAPOINTE

A la veille des fêtes de fin d'année, Pierre Lapointe nous offre un nouvel album de saison, avec ses Chansons hivernales. Le thème de Noël est selon lui « une restriction qui devient un espace de liberté ». De quoi se réchauffer un peu...