Toute la scène musicale française et francophone se retrouve dans Coté club, du rap à la chanson, du métal à l'électro, tous les artistes se donnent rendez-vous chaque soir de 22h à 23h.

LOU DOILLON

Look at me now, le nouvel EP de Lou Doillon, sortira le 20 novembre. En attendant, elle interprète deux titres en live ce soir dans Côté club, et voici le magnifique clip de ce premier single "Claim me" « Je voulais faire quelque chose de spécial, voir si j'arrivais à le faire seule. Le temps étant propice, je me suis filmée dans la baignoire, un samedi matin après une nuit agitée. Sans maquillage, sans frange, sans bijoux. J'ai édité plus de 100 plans, donné 10.000 coups de crayon pendant les mois de juillet et d'août. Il y a 40 dessins par seconde. J'espère que vous apprécierez » explique la chanteuse sur Instagram.

KETHEVANE DAVRICHEWY

"Un chanteur" aux éditions Fayard. Un récit qui retrace 20 ans d'amitié avec Alex Beaupain, Christophe Honoré , Diastème... Kéthévane Davrichewy explore les mystères de la création et de la vocation et le rôle qu'y jouent les rencontres fondatrices.

LOMBRE

"La lumière du noir", deuxième EP de Lombre où L'influence de Fauve se ressent dans ce spoken word ciselé et direct, moyen d'expression pour ce jeune chanteur d'évoquer ses maux et ses envies.