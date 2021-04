Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

Jeanjass & Caballero à l'AccordHotels Arena, novembre 2019 © Getty / David Wolff-Patrick

CABALLERO & JEANJASS

Le double album solo : HAT TRICK x OSO

Après quatre années passées ensemble, une trilogie Double Hélice, une mixtape High & Fines Herbes et une émission qui compte des millions de spectateurs, Caballero & JeanJass se lancent désormais en solo.

CABALLERO

Album : "OSO"

Figure emblématique du rap belge, Caballero se livre entièrement sur des productions ensoleillées et rafraîchissantes signées entre autres par Stwo, JeanJass et Eazy Dew. Un projet doux et troublant dans lequel l'artiste raconte ses peines de coeur mais surtout sa passion pour la musique. OSO offre également deux collaborations singulières : l'une avec PLK, l'autre avec Luv Resval.

Oso : mot espagnol désignant l'ours, un mammifère carnivore, à denture peu spécialisée, queue courte et marche plantigrade."

JEANJASS

Album : "HAT TRICK"

Naviguant entre mélancolie et euphorie, JeanJass livre un projet captivant et étonnant. Le rappeur collabore ici avec Akhenaton, RAF ou encore Némir et côté production on retrouve Dee Eye, Ponko mais également Vladimir Cauchemar. Un album dans lequel JeanJass expose toutes les facettes de son univers avec humour et légèreté.

Hat Trick : traduction anglaise de l'expression "coup de chapeau" s'appliquant lorsque le même joueur de football marque trois buts consécutivement pendant le même match."

GASPARD AUGÉ

Single : "Force Majeure"

Membre du célèbre duo Justice, fondé en 2003 avec Xavier de Rosnay, Gaspard Augé lance aujourd'hui son premier projet solo. L'artiste dévoile le clip de son titre Force Majeure, une vidéo/teaser tournée dans l'usine de cymbales "Bosphorus" en Turquie et savamment étudiée qui laisse le spectateur sur sa faim et qui devrait nous tenir en haleine jusqu'à l'été 2021, date annoncée de la sortie de l'album Escapades.