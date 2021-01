Côté Club ! Le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités. Une heure pour faire le tour de l’actualité musicale en live… et plus encore. Quand la musique rencontre les arts, du cinéma à la BD, du théâtre à la littérature. Bienvenue au Club !

SUZANE

Artiste la plus programmée dans les festivals en 2019, Prix de la Révélation scène aux Victoires de la musique l'année dernière, Suzane propose la réédition de son album Toï Toï augmenté de 5 nouvelles chansons, dont le titre 24h en duo avec Grand corps malade

RILES

RILÈSUNDAYZ se décrit plus comme une entreprise créative qu’uniquement un label. Tous ont commencé la musique au même moment entre la fin du collège et le début du lycée. Après avoir gagné en audience et formé son équipe, Rilès a pu fonder le label RILÈSUNDAYZ en 2018. En plus de Sofian son manager, Rilès a gardé ce lien fort avec ses connaissances d’enfance avec qui il a grandi dans le secteur autour de Rouen. Nait alors ce qu'ils appellerons leur FAMILY BUSINESS avec les rappeurs Younès et Leone qui dès leurs débuts ont enregistrés leurs premiers sons dans la chambre de Rilès. En deux ans ils ont énormément appris sur l’industrie et comment y trouver leur place. Ils ont développé chacun des artistes, tous dans le domaine qui leur est propre, l’équipe a grossi et gagné en compétence. Plusieurs structures voient le jour : la marque de vêtement, le magazine et bientôt leur propre émission. Tout cela dans un but : développer et faire briller les talents de leur ville : Rouen Avec le contexte du début d’année 2020, ils se sont posés beaucoup de questions. Mais la fin du confinement sonne, l'occasion pour eux de repartir au charbon dans leur nouveau studio. L'idée d'un projet commun était une évidence ! À la fin de l’été ils organisent une semaine de résidence au Studio 33 Rec à Gisors pour enregistrer ce qui sera la mixtape "Family Business".

Le live d'Aya Nakamura enregistré à la Maison de la radio et de la musique